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MHP'de kurultay sonrası ilk MYK 15 Nisan'da toplanacak! Devlet Bahçeli başkanlık yapacak

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#MHP#Milliyetçi Hareket Partisi#Devlet Bahçeli
MHPde kurultay sonrası ilk MYK 15 Nisanda toplanacak Devlet Bahçeli başkanlık yapacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 19:31

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak.

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MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'de, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek. Parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.

17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda yeni seçilen üyeler arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı ile MDK başkanı belirlenecek.

Başkanlık Divanında 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

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#MHP#Milliyetçi Hareket Partisi#Devlet Bahçeli

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