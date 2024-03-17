MHP’de kurultay günü

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İlçe kongrelerini 27 Eylül’de, il kongrelerini ise 18 Kasım’da tamamlayan MHP, bugün de Ankara Spor Salonu’nda 14. Olağan Büyük Kurultayı’nı düzenleyecek. “Ülke için var olduk, bir ülküye yâr olduk”, “ Ülkeye sevda, ülküye yemin” sloganıyla yapılacak kurultayda, genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve dokuz üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilecek. Yerel seçimden 14 gün önce yapılacak kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. MHP’nin merhum lideri Alpaslan Türkeş’in ölümünden sonra ilk olarak 1997’de Genel Başkan seçilen Bahçeli, tek aday olarak kurultayda yer alacak. Bahçeli’nin, kurultayda 11. kez Genel Başkan seçilmesi bekleniyor.



BAZI YOLLAR KAPALI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kurultay nedeniyle kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Saat 07.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı’na bağlanan ve Gar Kavşağı’ndan açılan yan varyantların tamamı (altgeçit hariç), Ulaştırma Kavşağı’ndan Gar Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı (üstgeçit hariç) trafiğe kapatılacağından vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği duyurulur.”