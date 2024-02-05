MHP, seçim beyannamesini açıkladı... 'Cumhur İttifakı seçimde büyük bir başarı gösterecek'

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gayemiz Türk şehir tarihinin medeniyet birikiminden aldığımız ilhamla insanı yaşat ki devleti yaşat öğütü ile nice yüz yılların temelini atmaktır.

Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, "güçlü merkez güçlü yerel yönetim" anlayışından geçtiği tartışmasızdır.

Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te; Türkiye yeni bir Mahalli İdareler Seçimleri tecrübesi yaşayacak ve milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak "Türk Asrı"na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi; ülke genelinde sağlanan siyasî istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasil olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.

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Her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de boş durmadığı, benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştıkları kaçmamaktadır.



Bu sebeplerle; Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı tüm hadsiz teşebbüsler karşısında kararlılıkla durmaya, "Genelden Yerele Güçlü Duruşun" ülkemiz ve milletimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışan gayrı milli emel sahiplerine en büyük cevap olacağının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı Haberi görüntüle

MANEVİ DEĞERLERİMİZ SALDIRI ALTINDA

Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus ise aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve

bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi: aile kurumu başta olmak üzere, milli ve manevi değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, gerçekleştirilen saldırının sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tam toplumları tehdit eden saldırılara dönüştüğünün altını çizmektedir.,

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AYRICALIK VE AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır. Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez.

Dijital teknoloji ve yapay zekâ başta üzere dünya genelinde yaşanan değişim/dönüşüm süreçlerinin yerel yönetim hizmetlerinde kullanılmasının öneminin farkında olan kadrolarımızla, iyi uygulama Örneklerini dönüştürerek tatbik edilmesini sağlayacağız.

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Aziz vatanımız 6 Şubat günü merkezli Kahramanmaraş depremler ile tarihin en büyük felaketlerinden biriyle yüzleşmiştir. Millet ve devlet birlikteliği ile ilk günden başlamak üzere yaralar sarılmış. Maddi zararlar karşılanmış ve diğer eksiklerin tamamlanması için çalışmalar kararlılıkla devam ettirilmektedir. Amacımız afet ve krizlere hazırlıklı şehirler kurmaktır.

Bazı muhalefet belediyeleri eser ve hizmet üretemedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmişlerdir.

Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir.

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Cumhur İttifakı seçimde büyük bir başarı gösterecek.