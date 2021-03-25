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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

MHP MYK'nin yarın yapılacak toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek

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MHP MYK'nin yarın yapılacak toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yarın yapılacak.

Partinin geçen hafta yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK listesinde önemli oranda değişikliğe gidilmişti.

Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ve Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu MYK'deki yerini koruyamamıştı.

Yarınki MYK toplantısında partinin en yetkili kurulu olan ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı ile genel başkan yardımcılarının görev dağılımı belirlenecek.

Öte yandan MYK listesine giren isimler Yüksek Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.

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