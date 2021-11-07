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Eski kocasının darp ettiği MHP Merkez Yönetim Kurulu İlknur Fidan'a şok tehdit: 'Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağım'

#İlknur Fidan#MHP#Darp
Eski kocasının darp ettiği MHP Merkez Yönetim Kurulu İlknur Fidana şok tehdit: Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağım

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi İlknur Fidan (52), şiddet gördüğünü belirterek eski eşi avukat H.H.K.'den şikayetçi oldu. Eski eşinin kendisini 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' şeklinde tehdit ettiğini ileri süren Fidan, ayrıca koruyucu tedbir talebinde bulundu.

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Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP MYK üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan, aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K.'nin yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu.

Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı. Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darbedildi.

H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan, ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.

 

 

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#İlknur Fidan#MHP#Darp

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