MHP lideri Bahçeli: Hans'a, Sam'a, Jonny'e aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Düzenlediğimiz bu açık hava toplantımıza teşrif eden, gücümüze güç ekleyen Yalovalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 8 gün yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

2022 yılının Ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek esasen terörle mücadeleye hayır diyen CHP ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı vaat ediyor. Bu hainler alsa alsalar ağırlaştırılmış müebbet alırlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıysa askerlerimizi geri çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. İhanete sessizlik aynı zamanda ortaklıktır. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete 'tamam' dememiştir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim? Soruyorum size 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? MHP'nin Yalova milletvekili adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz? Sayın Erdoğan'a oy verecek misiniz? Yalova bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boş yere yalan ve ihanet mesaisine çıkmasın.

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Devlet ve milletiyle, her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Hayal tacirlerini, fitne tezgahlarını, Türkiye muhaliflerini bertaraf ederek Cumhur İttifakı'nın zaferine ulaşacağız. O halde aziz milletim sıra sende, Yalovalı kardeşlerim sıra alayınızda. Karar sizin, söz sizin, yetki hepinizin. Vakit imanla, heyecanla ve şevkle mücadele vaktidir. Aziz milletim sıra sende, vakit gönüllere girme, kucaklaşma, 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir. Hiç kimse merak etmesin, istikbalin kudreti yine büyük Türk milleti olacaktır. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenleriz. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız. Biz nefsine teslim olup zillete düşenlerle değil, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan Yalovalı kardeşlerimizle yol yürüyoruz.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN YOL ARKADAŞLARI TERÖRİSTLERDİR"

Muhterem vatandaşlarım, zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır. Bu ittifak ortakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Siyasi kriz günlerini özlüyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi, Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar. Bunların dilinde Türkiye'ye övgü, teröristlere tepki yok. Kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir. Zillet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir.

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Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır. Biz tarafız, hem hakkın hem halkın hem de hakikatin tarafıyız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. Herkesi uyarıyorum; bölücüye, teröristlere, milliyetsizlere, yıkım müteahhitlere, zillet ittifakına bırakacak ne ülkemiz ne de yurdumuz var. CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine demokratik bedel ödetmek milli iradenin adaleti değil midir?

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ KIYAMETE KADAR BAKİ KALACAKTIR"

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık 'Biz bu sistemi değiştireceğiz, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' demiş. Biz 100 yıllık cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar değiştireceğiz diyor. Bunların hepsi aynı tornanın malulüdür. Milli mücadele zaferle taçlanarak vatan düşmanlarından temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Sözümüz söz olsun, ezan susmayacak, bayram inmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır.

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Sizlere soruyorum, öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel saklanacak delik arasın. Vatana sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? İşte Yalova'nın iradesi böylesine hayranlık uyandırmaktadır. Beraber çok daha güçlüyüz. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, ayrışmayacağız. Hep birlikte kızılelmaya doğru ilerleyeceğiz. Mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz. Bir kez daha sizlere soruyorum; 14 Mayıs'ta sandığın başına gidip de mührü elinize aldığınızda MHP'ye oy verecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'a 'Durmak yok, yola devam' diyecek misiniz?

BATI MEDYASINA TEPKİ: HANS'A JONNY'E CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP'İ EZDİRMEYECEĞİZ

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Son günlerde yayınlanan yazılar, dergiler, Türkiye'nin iradesi üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Türkiye'de Erdoğan'ın siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Türkiye'nin alayına söylüyorum; Hans'a, Sam'a, Jonny'e, Frank'a, Henry'e, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak, Amerika'nın dediği değil, Kılıçdaroğlu'nun dediği değil, kendi öz evladına sahip çıkacak; Recep, Recep, Recep diyecek. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Her şeyden önce Türkiye diyeceğiz. Ülkümüzle, ülkemiz huzurlu yarınlara kavuşacak.