MHP lideri Bahçeli, Burdur'da: Yarın fitneciler ve kötüler kaybedecektir

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur. Bizim çizilecek bir sınırımız, bölünecek bir ülkemiz yoktur. 14 Mayıs'ta sağlam iradeyle Türkiye'nin Yüzyılı'nın ilk adımını atacağız. Bu ülkeyi sevmek yürek ister.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözde yardımcıları ve Zillet İttifak'ı Allah'ın izniyle kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. Yarın fitneciler ve kötüler kaybedecektir. Açık hesap yarın sandıkta görülecektir. CHP, İYİ Parti, FETÖ, PKK aynı hedefe kilitlenmiştir.

MHP ve Cumhur İttifakı güçlüyse lider ülke Türkiye hedefi, Türkiye Yüzyılı vizyonu gerçekleşecektir. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama döneminde kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhur İttifakı'nın umut olduğunu gösterdik. Ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk. Aynısını 28'nci dönem TBMM de yapacağız. Sizlerin desteğiyle mutlaka yapacağız. Milletimize 100 sözümüz vardır, hepsini de gerçekleştirmeye hazırız. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarına hesap soracak mısınız?

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Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimedir. Çağrımız her insanımızı kardeş bilen Türkiye sevdalılarınadır. Çok güçlü desteğinizi bekliyorum, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletim sıra sende diyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.