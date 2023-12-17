MHP Lideri Bahçeli: AK Parti’yle pazarlık yok

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları kaydetti: “Turp gibi makam, marul gibi koltuk pazarlayanların, protokollere bağladıkları bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların nasıl bir musibet oldukları netleşti mi? Gerçek yüzleri ortaya çıktı mı?

3 BELEDİYE FAZLA 5 BELEDİYE AZ

AK Parti’yle yapılan görüşmelerimizde, üç belediye fazla, beş belediye az almak maksadından ziyade Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın tecellisine odaklandığımızı, ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi karşılık beklemeksizin gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum. AK Parti’yle çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır. İYİ Parti kendi içinde bile dümen, düzen, alavere, dalavere, kumpas ve kutuplaşmadır.

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MERDİVENALTI TARİKATLAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünü tahrip etmek, toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok tehlikeli bir sayfa açılmıştır. Fenomen adıyla ortaya dökülüp para ve servetinin kaynağı şaibeli ve muamma olan sonradan görme bir avuç çapulcunun yarattığı olumsuz hava, milletimizde uyandırdığı infial ve öfke halidir. Bunun yanında insanlarımızı provoke eden sosyal medya görüntüleri, itibar suikastları, iftira düzeneği kuran sosyal medya hesapları, merdiven altı cemaat ve tarikatların şımarıklıkları, maneviyat dolandırıcıların şovları tahammül sınırlarını aşmaktadır.

TFF SÜRECİ YÖNETEMEDİ

Ankaragücü ile Rizespor arasındaki müsabakanın bitiminden hemen sonra maçın hakemine yönelik yumruklu saldırının ardından olağanüstü bir ortam yaratıldı, Türkiye Futbol Federasyonu, süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yönetemedi.

HINISLI SAİD VATAN HAİNİDİR

Tarih ve milletin huzurunda söylüyorum; Hınıslı Said bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin terörist başıdır, katildir, canidir, emperyalizmin uşağıdır. 2014 yılında Şeyh Said isminin Diyarbakır’da bir bulvara verilmesi, en başta Diyarbakırlı kardeşlerime ağır bir hakaret ve saygısızlıktır.”