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MHP heyeti Şırnak'ta

#Şırnak#MHP#Adım Adım 2023 İl İl Anadolu
MHP heyeti Şırnakta

MHP milletvekilleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında geldikleri Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "HDP, Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Bunu yürekten söylüyorum ama Kürt kardeşlerimiz bu bölgenin gerçek sahipleridir. Vatanın bekçileri, Kürt vatandaşlarımızdır" dedi.

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MHP milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Sermet Atay ile beraberindeki heyet, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında kentte 3 gün boyunca esnaf ziyareti yapıp vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca heyet Cumhur İttifakı'nın projelerini anlattı. Heyet, bir otelde şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve güvenlik korucuları ile de bir araya geldi.

'BÖLGENİN İNSANI MAALESEF ÇOK YARALI'

Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Şırnak; Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatanımızın çok güzide bir şehridir. Elbette Şırnak'ımızın ismini karalamaya çalışan birtakım hain bölücü ortaklar söz konusu olmuştur. Fakat bugün Allah'a hamdüsenalar olsun ki; Şırnak'ımız huzurun, birliğin, dirliğin, güvenin, sevginin, kardeşliğin ve muhabbetin şehri olarak varlığını çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Bölgenin insanı maalesef çok yaralıdır. Her türlü saldırıya, ihanete ve kalleşliğe uğramıştır. Şurayı şereflendiren ağabeylerimizin, kardeşlerimizin ailesinde bir veya birden fazla şehit vardır. Hepinizin yüreği yaralıdır ve hemen hemen birçoğunuzun da gazi olduğunu bilmekteyiz" dedi.

'BİZ DE LÜTFÜ TÜRKKAN'IN UYKULARINI KAÇIRACAĞIZ'

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Terörü ve destekçilerini lanetleyen Kılavuz, "Teröristler bu ülkeye, bölgeye çok büyük zararlar vermiştir. Analarımız, babalarımız, bacılarımız, evlatlarımız, çocuklarımız, beşikteki bebeğin bile kanı döken birileri insan olabilir mi? HDP, Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Bunu yürekten söylüyorum ama Kürt kardeşlerimiz bu bölgenin gerçek sahipleridir. Vatanın bekçileri, Kürt vatandaşlarımızdır. Bizim kanımız, canımız, kardeşlerimiz; Kürt vatandaşlarımızdır. HDP ancak ve ancak bebek katillerinin, insan azmanlarının, insanımızın kanını döken zalimlerin ve hainlerin yol arkadaşıdır. İYİ Parti milletvekili, sözde grup başkanvekili, şehitlerimizin analarının gözünü yaşarttı, uykularını kaçırttı. Canlarını acıttı. Allah'a yemin olsun, bu millete yemin olsun; biz de Lütfü Türkkan'ın uykularını kaçıracağız. Yaptığının bedelini ödeteceğiz. Çünkü şehitlerimiz, bizim namusumuzdur, onurumuzdur, başımızın tacıdır. Anaları anamızdır, bacıları bacımızdır. Emanetleri namusumuzdur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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#Şırnak#MHP#Adım Adım 2023 İl İl Anadolu

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