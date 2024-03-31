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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Devlet Bey’in yüzündeki morluklar kazadan dolayı

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#Bahçeli#İsmet Büyükataman#MHP
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Devlet Bey’in yüzündeki morluklar kazadan dolayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 17:58

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli'nin yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.

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#Bahçeli#İsmet Büyükataman#MHP

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