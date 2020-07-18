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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yüzüğünde dikkat çeken detay

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yüzüğünde dikkat çeken detay
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan Ayasofya siluetli yüzük yaptırdı. Bahçeli, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camisi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Bahçeli, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan ve Ayasofya’nın siluetinden esinlenmiş bir yüzük yaptırdı.

Bahçeli, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camisi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçelinin yüzüğünde dikkat çeken detay

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