Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu millet benim diyen, her kardeşimle yolumuz birdir

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Secim2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu millet benim diyen, her kardeşimle yolumuz birdir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 17:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuşutu. Bahçeli, 'Çağrımız sözdür. Bu millet benim diyen her kardeşimle yolumuz birdir. Bizim için hiçbir siyasi proje, Türk milletinin varoluşundan daha önemli değildir.' dedi.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyete karşı çıkanlar manda yanlılarıydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen FETÖ ve terör taraflarıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasi ile taçlanmıştır. Sistem krizine oynayanlar yabancı muhbirlerdir. Kılıçdaroğlu gerçek demokrasiyi getireceğini iddia ediyor. Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu terörle müzakere edecektir.

Beraber çok daha güçlüyüz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız. 14 Mayıs’ta cumhurun muhteşem zaferine omuz vereceğiz.

Terörle mücadeleyi mutlak bir başarı ile sonlandırıp milletimizin gündeminde çıkaracağız. Yeni hükümet sisteminin doğası ile uyumlu anayasayı milletimizle kavuşturmak beşinci gündemimizdir. Sanattan turizme, ekonomiden siyasete kadar yapısal dönüşümü hızlandıran stratejiye ulaştırmaktır. Türkiye’nin yürütme ile yasama arasında tam denge ile 2033’temel meselelerin çözüldüğü Türkiye gayemizdir.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu millet benim diyen, her kardeşimle yolumuz birdir

Herkesi Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında buluşmaya devam ediyorum. Bizim çağrımız 85 milyon Türk vatandaşının çağrısıdır. Çağrımız sözdür. Bu millet benim diyen her kardeşimle yolumuz birdir. Bizim hiçbir siyasi proje Türk milletinin varoluşundan daha önemli değildir. Biz sömürgecilere karşı milletimizin yanındayız. Biz tek bayrağın tarafıyız.

Kaderimiz, kanımız birdir, biz kardeşiz. Aziz milletim sıra sizde. Olacaksa birlikte olacaktır, başarıya birlikte ulaşılacaktır.

Gözden KaçmasınBahçeliden 14 Mayıs seçim mesajı: Bileklerini sandıkta bükeceğizBahçeli'den 14 Mayıs seçim mesajı: Bileklerini sandıkta bükeceğizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota