MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu millet benim diyen, her kardeşimle yolumuz birdir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyete karşı çıkanlar manda yanlılarıydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyen FETÖ ve terör taraflarıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasi ile taçlanmıştır. Sistem krizine oynayanlar yabancı muhbirlerdir. Kılıçdaroğlu gerçek demokrasiyi getireceğini iddia ediyor. Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu terörle müzakere edecektir.

Beraber çok daha güçlüyüz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız. 14 Mayıs’ta cumhurun muhteşem zaferine omuz vereceğiz.

Terörle mücadeleyi mutlak bir başarı ile sonlandırıp milletimizin gündeminde çıkaracağız. Yeni hükümet sisteminin doğası ile uyumlu anayasayı milletimizle kavuşturmak beşinci gündemimizdir. Sanattan turizme, ekonomiden siyasete kadar yapısal dönüşümü hızlandıran stratejiye ulaştırmaktır. Türkiye’nin yürütme ile yasama arasında tam denge ile 2033’temel meselelerin çözüldüğü Türkiye gayemizdir.

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Herkesi Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında buluşmaya devam ediyorum. Bizim çağrımız 85 milyon Türk vatandaşının çağrısıdır. Çağrımız sözdür. Bu millet benim diyen her kardeşimle yolumuz birdir. Bizim hiçbir siyasi proje Türk milletinin varoluşundan daha önemli değildir. Biz sömürgecilere karşı milletimizin yanındayız. Biz tek bayrağın tarafıyız.

Kaderimiz, kanımız birdir, biz kardeşiz. Aziz milletim sıra sizde. Olacaksa birlikte olacaktır, başarıya birlikte ulaşılacaktır.