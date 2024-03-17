Feti Yıldız'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar: Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması için elimizden geleni yaparız

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Sayın Genel Başkanımız net şekilde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu söyledi. Muhalefet, son seçimin açıklamasından sonra eğlendi. Anayasamıza göre bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanımızın 2. dönemi. bu dönem içinde Meclis'imiz seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanımız bir kez daha aday olabilir. Anayasa'ya göre meclis çoğunluğunun 5'te üçü yeterli. Bu kararla meclis yenilenen kadar görevine devam eder. Bu erken seçim değil seçimlerin yenilenmesi kararıdır. 360 milletvekilinin oyu yeterlidir.

BİR KEZ DAHA ADAY OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

2028'de hem cumhurbaşkanı hem vekil seçimleri yapılacak. Dünyanın içinde bulunduğu şartlar, cumhurbaşkanımızın tecrübesi... Türk milletini yalnız bırakamaz. Bir kez daha aday olması ve seçimi kazanması için elimizden geleni yaparız. Seçimlerin yenilenmesi kararı da Meclis'ten çıkar, bir iki yıl içinde olacak bir şey değil. Seçimlere 4 yıldan fazla zaman var, seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kala bu karar alınabilir. Anayasa ve Meclis içtüzüğünün değişmesi lazım.

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Altılı masa, yedili masa dediğimiz darmadağın oldu. Bir sürü hukuk dışı mesele de ortaya saçıldı. DEM kendini inkar etmiyor. PKK terör örgütünün uzantısı. Her yerde ittifakları var. PKK'nın uzantısı parti İstanbul'da çıkıp seçim konuşması bile yapmıyor. Para görüntüleri iğrenç. Niçin banka yolu ile değil de kayıt dışı veriliyor? İfade verenler de paranın kaynağını gösteremiyor. Vergi kaçırmaları başlı başına skandal. Bunun adı kara paradır.