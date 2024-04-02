MHP, DEM’i geçti

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İl genel meclisi sonuçlarına göre ise yüzde 6.58 oy toplayarak yüzde 5.77’de kalan DEM Parti’yi geride bıraktı. DEM de Türkiye genelinde 64 ilde oyunu arttırıp 3 büyükşehir ve 7 şehrin yanı sıra 54 ilçe ve 7 beldede seçimi kazandı.

İSTANBUL’DA TABAN CHP’YE KAYDI

İstanbul’da DEM tabanından CHP’ye önemli kayma oldu. İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, 182 bin 837 oy ve yüzde 2.11 oranla parti ortalamasının çok altında kaldı. DEM, 14 Mayıs 2023 seçiminde Yeşil Sol Parti kimliğiyle İstanbul’da yüzde 8.19 oy almıştı. Mardin’de 2019’da seçimi kazanan ancak yerine kayyım atanan Ahmet Türk, pazar günkü seçimde yüzde 57.4 oyla yeniden seçildi. DEM, Van’da 14 ilçenin tamamında kazandı. HDP’nin 2019’da kazandığı 65 belediyenin 48’ine kayyım atanmıştı.