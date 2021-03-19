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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

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MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

MHP, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine aralarında TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın da bulunduğu 5 kişilik heyetle katılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine katılacak parti heyetini açıkladı. Buna göre AK Parti kongresine, MHP'den TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay katılacak.

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