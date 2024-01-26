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MHP, 55 başkan adayını daha açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#MHP Adayları#Secim2024
MHP, 55 başkan adayını daha açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 17:06

MHP, 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Haberin Devamı

MHP'de, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen 2'si büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe belde belediye başkan adayı belli oldu.

İsimleri açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde:

TEKİRDAĞ -MURATLI- İMDAT ALTINTAŞ
TEKİRDAĞ -SARAY -MÜMİN BULUŞ

AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -BEYYAZI -ASIM ALTINTAŞ
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -ÇAYIRBAĞ -RAŞİT KOÇAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- ÇIKRIK -İBRAHİM ÇETİNAKTI
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- DEĞİRMENAYVALI- AHMET KIZILKAYA
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- ERKMEN -MUSTAFA AKALIN
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -FETHİBEY -MUSTAFA ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- GEBECELER -MEDET SUNA
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- IŞIKLAR -EROL ÖZAĞIL
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -KOCATEPE -MUSTAFA ÇINGIRAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- NURİBEY -ABDULLAH ÇAKMAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- SALAR -GAZİ AVŞAR
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -SUSUZ -İBRAHİM IŞILAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -SÜLÜMENLİ -HÜSEYİN VAROL
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- SÜLÜN -ŞÜKRÜ BACAK
AFYONKARAHİSAR -BOLVADİN -DİŞLİ -AHMET MERT
AFYONKARAHİSAR -BOLVADİN -ÖZBURUN -BÜNYAMİN ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR -ÇAY -KARACAÖREN -MUHTEREM ALGÜL
AFYONKARAHİSAR -ÇAY -PAZARAĞAÇ -YASİN ŞAHİN
AFYONKARAHİSAR -ÇOBANLAR -KOCAÖZ -HALİL YAKUP DEMET
AFYONKARAHİSAR -DİNAR- HAYDARLI -KADİR ÖCEL
AFYONKARAHİSAR -DİNAR- TATARLI -MUSA KAYER
AFYONKARAHİSAR -EMİRDAĞ- DAVULGA -SALİH GÜNDOĞAN
AFYONKARAHİSAR -EMİRDAĞ- GÖMÜ -RAMAZAN ERYILMAZ
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE -DÖĞER -MEHMET DEMİREL
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE- GAZLIGÖL -ALİ KIRKPINAR
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE -KAYIHAN -ÖMER ŞAHİN
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE -YAYLABAĞI -SEYDİ AHMET SİVRİTEPE
AFYONKARAHİSAR- İSCEHİSAR -SEYDİLER -H. HÜSEYİN TOKDEMİR
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -AHMETPAŞA -EYÜP YAKAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -AKÖREN -CAFER CANDAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -DÜZAĞAÇ -SELÇUK ÇETİNKAYA
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -GÜNEY - ZAFER BERİM
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -KILIÇARSLAN -HALİL ÇELEBİ
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -KIRKA -BEKİR UYKAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -SERBAN -ŞAHABETTİN ÇAKIR
AFYONKARAHİSAR -SULTANDAĞI -DEREÇİNE -BAKİ KARAYEL
AFYONKARAHİSAR -SULTANDAĞI -YEŞİLÇİFTLİK -ÖZKAN ALKIN
AKSARAY -MERKEZ -BAĞLIKAYA -DURSUN ESER
AKSARAY -MERKEZ -TOPAKKAYA -HARUN OFLAZ
AKSARAY -MERKEZ -HELVADERE -ARİF BELLİKLİ
AKSARAY -ESKİL -EŞMEKAYA -İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
AKSARAY -GÜLAĞAÇ -DEMİRCİ -NECİP TAL
AKSARAY -GÜLAĞAÇ -GÜLPINAR -ERSOY KARA
AKSARAY -GÜLAĞAÇ -SARATLI -BAYRAM ÖZKAN
AKSARAY -GÜZELYURT -IHLARA -YUNUS AKAR
AKSARAY -GÜZELYURT -SELİME -TURGUT YAYATAN
BOLU -MERKEZ -KARACASU -İRFAN DÜLGER
BOLU -MENGEN -GÖKÇESU -İSMAİL BATAK
BOLU -MUDURNU -TAŞKESTİ -SAİM ÇEVİK
GÜMÜŞHANE -KELKİT -ÖBEKTAŞ -EMSAL DEMİR
GÜMÜŞHANE -KELKİT -DEREDOLU -ÖKKEŞ ALKAN
GÜMÜŞHANE -KELKİT -ÜNLÜPINAR -FİKRİ ÖZER
GÜMÜŞHANE -KELKİT -GÜMÜŞGÖZE -CEMAL AYDIN

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