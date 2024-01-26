MHP, 55 başkan adayını daha açıkladı

Güncelleme Tarihi:
MHP'de, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen 2'si büyükşehir ilçe olmak üzere 55 ilçe belde belediye başkan adayı belli oldu.
İsimleri açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde:
TEKİRDAĞ -MURATLI- İMDAT ALTINTAŞ
TEKİRDAĞ -SARAY -MÜMİN BULUŞ
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -BEYYAZI -ASIM ALTINTAŞ
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -ÇAYIRBAĞ -RAŞİT KOÇAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- ÇIKRIK -İBRAHİM ÇETİNAKTI
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- DEĞİRMENAYVALI- AHMET KIZILKAYA
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- ERKMEN -MUSTAFA AKALIN
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -FETHİBEY -MUSTAFA ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- GEBECELER -MEDET SUNA
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- IŞIKLAR -EROL ÖZAĞIL
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -KOCATEPE -MUSTAFA ÇINGIRAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- NURİBEY -ABDULLAH ÇAKMAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- SALAR -GAZİ AVŞAR
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -SUSUZ -İBRAHİM IŞILAK
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ -SÜLÜMENLİ -HÜSEYİN VAROL
AFYONKARAHİSAR -MERKEZ- SÜLÜN -ŞÜKRÜ BACAK
AFYONKARAHİSAR -BOLVADİN -DİŞLİ -AHMET MERT
AFYONKARAHİSAR -BOLVADİN -ÖZBURUN -BÜNYAMİN ÖZDEMİR
AFYONKARAHİSAR -ÇAY -KARACAÖREN -MUHTEREM ALGÜL
AFYONKARAHİSAR -ÇAY -PAZARAĞAÇ -YASİN ŞAHİN
AFYONKARAHİSAR -ÇOBANLAR -KOCAÖZ -HALİL YAKUP DEMET
AFYONKARAHİSAR -DİNAR- HAYDARLI -KADİR ÖCEL
AFYONKARAHİSAR -DİNAR- TATARLI -MUSA KAYER
AFYONKARAHİSAR -EMİRDAĞ- DAVULGA -SALİH GÜNDOĞAN
AFYONKARAHİSAR -EMİRDAĞ- GÖMÜ -RAMAZAN ERYILMAZ
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE -DÖĞER -MEHMET DEMİREL
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE- GAZLIGÖL -ALİ KIRKPINAR
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE -KAYIHAN -ÖMER ŞAHİN
AFYONKARAHİSAR -İHSANİYE -YAYLABAĞI -SEYDİ AHMET SİVRİTEPE
AFYONKARAHİSAR- İSCEHİSAR -SEYDİLER -H. HÜSEYİN TOKDEMİR
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -AHMETPAŞA -EYÜP YAKAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -AKÖREN -CAFER CANDAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -DÜZAĞAÇ -SELÇUK ÇETİNKAYA
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -GÜNEY - ZAFER BERİM
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -KILIÇARSLAN -HALİL ÇELEBİ
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -KIRKA -BEKİR UYKAN
AFYONKARAHİSAR -SİNANPAŞA -SERBAN -ŞAHABETTİN ÇAKIR
AFYONKARAHİSAR -SULTANDAĞI -DEREÇİNE -BAKİ KARAYEL
AFYONKARAHİSAR -SULTANDAĞI -YEŞİLÇİFTLİK -ÖZKAN ALKIN
AKSARAY -MERKEZ -BAĞLIKAYA -DURSUN ESER
AKSARAY -MERKEZ -TOPAKKAYA -HARUN OFLAZ
AKSARAY -MERKEZ -HELVADERE -ARİF BELLİKLİ
AKSARAY -ESKİL -EŞMEKAYA -İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
AKSARAY -GÜLAĞAÇ -DEMİRCİ -NECİP TAL
AKSARAY -GÜLAĞAÇ -GÜLPINAR -ERSOY KARA
AKSARAY -GÜLAĞAÇ -SARATLI -BAYRAM ÖZKAN
AKSARAY -GÜZELYURT -IHLARA -YUNUS AKAR
AKSARAY -GÜZELYURT -SELİME -TURGUT YAYATAN
BOLU -MERKEZ -KARACASU -İRFAN DÜLGER
BOLU -MENGEN -GÖKÇESU -İSMAİL BATAK
BOLU -MUDURNU -TAŞKESTİ -SAİM ÇEVİK
GÜMÜŞHANE -KELKİT -ÖBEKTAŞ -EMSAL DEMİR
GÜMÜŞHANE -KELKİT -DEREDOLU -ÖKKEŞ ALKAN
GÜMÜŞHANE -KELKİT -ÜNLÜPINAR -FİKRİ ÖZER
GÜMÜŞHANE -KELKİT -GÜMÜŞGÖZE -CEMAL AYDIN