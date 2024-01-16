MHP 55 adayı daha açıkladı

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MHP’nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın ve Kars adayı ise Ötügen Senger oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın dün açıkladığı aday listesinde yer alan diğer isimlerden bazıları ise şöyle: “Ankara Ayaş adayı Mehmet Kirazdibi, Antalya Korkuteli Sadık Önal, Denizli Buldan Mesut Sarıbaloğlu, Eskişehir Alpu Alpaslan Kokulu, İzmir Çeşme Esat Tanık, Kayseri Bünyan Selahattin Metin, Konya Çumra Fatih Demirci, Emirgazi Nurişen Koçak, Trabzon Beşikdüzü Barış Öztürk.”