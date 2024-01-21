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MHP, 55 aday daha açıkladı! Biri il, 54'ü ilçe..

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Aday#Yerel Seçim
MHP, 55 aday daha açıkladı Biri il, 54ü ilçe..
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 16:03

Yerel seçime günler kala Milliyetçi Hareket Partisi, biri il 54'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. MHP'nin Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." ifadelerini kullandı.

İŞTE TAM LİSTE

1 DÜZCE  İL             YILMAZ ESER

2  ÇANAKKALE/ AYVACIK  İLÇE       MUHARREM ŞAHİN

3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ              İLÇE       TUNCAY ÖZKAYA

4 ÇANAKKALE/ BİGA          İLÇE       SITKI KEÇECİ

5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA             İLÇE       SAMET TURHAL

6 ÇANAKKALE/ ÇAN           İLÇE       DAVUT KARAGÖZ

7 ÇANAKKALE/ EZİNE        İLÇE       TAHSİN YÜKSEL

8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE       HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU

Haberin Devamı

9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA             İLÇE       HALİL RÜŞTÜ AKGÜN

10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ    İLÇE       ÂDEM BALTA

11 ÇANAKKALE/ YENİCE      İLÇE       KEMAL CANGÜL

12 DÜZCE/ AKÇAKOCA        İLÇE       MEHMET OKAN YANMAZ

13 DÜZCE/ CUMAYERİ         İLÇE       MUSTAFA KOLOĞLU

14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE       İSMAİL BAYRAK

15 DÜZCE/ GÖLYAKA           İLÇE       MUZAFFER COŞKUN

16 DÜZCE/ KAYNAŞLI           İLÇE       EFTAL ALTUNDAL

17 EDİRNE/ LALAPAŞA         İLÇE       BEDİR ADIYAMAN

18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE       AHMET DURMAZ

19 EDİRNE/ SÜLOĞLU          İLÇE       HALİL ÖZGÜVEN

20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ   İLÇE       ERDOĞAN ORMAN

21 GİRESUN/ ALUCRA         İLÇE       METE METİNYURT

22 GİRESUN/ BULANCAK    İLÇE       FATİH ALPARSLAN

23 GİRESUN/ ÇAMOLUK     İLÇE       FATİH DÜZ

24 GİRESUN/ DERELİ            İLÇE       CİHAN ÖZDEMİR

25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE       RESUL TEKİN

26 GİRESUN/ ESPİYE             İLÇE       İBRAHİM YANIK

27 GİRESUN/ EYNESİL          İLÇE       BARIŞ GÜDÜK

28 GİRESUN/ GÖRELE          İLÇE       HASAN ALİ KODAL

29 GİRESUN/ KEŞAP             İLÇE       NİHAT YILMAZ

30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR       İLÇE       MUSTAFA ZAHİR BAKICI

31 GİRESUN/ YAĞLIDERE    İLÇE       YAŞAR İBAŞ

32 ISPARTA/ AKSU İLÇE       AKSOY KARADUMAN

Haberin Devamı

33 ISPARTA/ ATABEY            İLÇE       AZİZ ERASLAN

34 ISPARTA/ EĞİRDİR           İLÇE       MEHMET DEMİREL

35 ISPARTA/ GELENDOST   İLÇE       HAKAN DEMİRTAŞ

36 ISPARTA/ GÖNEN            İLÇE       METE ELCİM

37 ISPARTA/ KEÇİBORLU    İLÇE       İBRAHİM GÜNDÜZ

38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER      İLÇE       KASIM KUTLU

39 ISPARTA/ YALVAÇ           İLÇE       HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ

40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ  İLÇE       HAKAN ARICI

41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE       MUHLİS YAVUZ

42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ           İLÇE       İBRAHİM YILMAZ

43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY         İLÇE       PINAR AKYÜZ ŞAHİN

44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR             İLÇE       SABRİ ÖZCAN

45 KIRKLARELİ/ VİZE             İLÇE       SENCER KARAMAN

Haberin Devamı

46 UŞAK/ BANAZ   İLÇE       AZİZ BULUT

47 UŞAK/ EŞME      İLÇE       İLHAN ÖZKAN

48 UŞAK/ KARAHALLI           İLÇE       ŞENEL ÇAKIR

49 UŞAK/ SİVASLI  İLÇE       ALİ ÇETİN

50 UŞAK/ ULUBEY  İLÇE       YORUM ESKİCİ

51 YALOVA/ ALTINOVA       İLÇE       KEMAL ŞENOL

52 YALOVA/ ARMUTLU       İLÇE       MUSTAFA TOKAT

53 YALOVA/ ÇINARCIK        İLÇE       LEYLA KILIÇ

54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY     İLÇE       YAŞAR BOZ

55 YALOVA/ TERMAL           İLÇE       SERKAN ERGEN

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