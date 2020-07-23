MGK’da kritik dosyalar

MGK’nın temmuz ayı olağan toplantısı dün Beştepe’de yapıldı. Kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesine denk gelen MGK, koronavirüs tedbirleri kapsamında yine maskeli şekilde gerçekleştirildi. MGK toplantısından paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan’ın masasındaki kırmızı ve siyah dosyalar dikkat çekti. 2.5 saatlik toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile millî bekamızı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Türkiye’nin, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelesini, uluslararası hukuktan ve ikili antlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde sürdüreceği ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduğu ifade edilmiştir.

TÜRKİYE LİBYA HALKININ YANINDA

Meşru Libya Hükümeti’ne sağladığımız desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların akim kalmaya mahkûm girişimleri ele alınmış, ülkemizin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve gerekli adımları atmak hususunda tereddüt etmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir. Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın korunması kararlılığımız vurgulanmıştır.

ERMENİSTAN’IN SALDIRILARI KINANDI

Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Ermenistan’ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği; Türk milletinin, kardeş Azerbaycan’ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır. Dünyada güç düzeninin yeniden yapılanma sürecine girdiğinin altı çizilerek, Türkiye’nin her alanda güçlü bir hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde durulmuştur."