MGK’da Gazze vurgusu... Tarihe kara bir leke

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. 2.5 saat süren toplantı sonrası yapılan 7 maddelik açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

TERÖRLE MÜCADELE

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve yurtdışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Teröristleri müdafaaya yönelik ve müttefiklik hukukunu temellerinden sarsan eylemlerin dikkatle not edildiği ve hiçbir gayretin terör örgütlerinin akıbetini değiştiremeyeceği vurgulanmıştır.

İNSANLIK DIŞI SUÇLAR

İsrail’in Gazze’de işlediği ve tarihe kara bir leke olarak geçen insanlık dışı suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağı ifade edilmiş; masum sivilleri topyekûn yok etmeye yönelik saldırıların ve Gazze topraklarının işgalinin gecikmeksizin durdurulmasının, uluslararası toplumun müşterek mesuliyeti olduğunun ve Türkiye’nin bu hususta her türlü girişimde bulunmaya devam edeceğinin altı çizilmiştir.

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SAMİMİ GAYRETLER

Komşumuz Irak’la işbirliğimiz, Kerkük’teki son gelişmeler ile Türkmen soydaşlarımızın durumu ele alınmış; ülkedeki tüm unsurların huzur içinde bir arada yaşamasına atfettiğimiz öneme, yaklaşan vilayet meclisi seçimleri öncesinde bir kez daha dikkat çekilmiştir.

Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin kalıcı barış anlaşmasıyla sonuçlanması ve bu çerçevede, Ermenistan ile ilişkilerimizin normalleştirilmesine ilişkin hususların yanı sıra bölge dışı aktörlerin meseleye müdahil olma gayretleri görüşülmüş; Rusya-Ukrayna savaşının bölgemize ve dünya siyasetine etkileri değerlendirilmiş; çatışmaları durdurmak için inisiyatif üstlenmeye devam edileceği belirtilmiştir”