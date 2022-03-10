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Mezarlıkta define ararken yakalandılar

#Afyonkarahisar#Mezarlık#Define
Mezarlıkta define ararken yakalandılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişi mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

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Olay, Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

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Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Mahalle ve çarşı bekçilerinin ilçede son günlerde suçlarının yakalanması ve olayların aydınlatılması konusunda yaptıkları başarılı çalışmaları ise kamuoyundan takdir topluyor.

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#Afyonkarahisar#Mezarlık#Define

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