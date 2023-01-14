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Mezarlıkta çarşafa sarılı köpek ölüsü bulundu

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#İzmit#Mezarlık#Köpek
Mezarlıkta çarşafa sarılı köpek ölüsü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 15:22

İzmit'te, mezarlık telleri dışında, taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarda, çarşafa sarılı köpek ölüsü bulundu. Polis, köpeği gömen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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Olay, Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Ziyaretçiler, mezarlık telleri dışında, taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarı fark etti. Mezarın küçük olması nedeniyle bebek gömüldüğünü düşünenler, şüphe üzerine polise bildirdi.

Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcılığı talimatıyla mezarı açtı. Mezarda yaklaşık 1 metre derinlikte, çarşafa sarılmış köpek ölüsü bulundu.

Polis, köpeği gömen kişi ya da kişileri belirleyip, bulmak için çalışma başlattı. Mezardan çıkarılan köpek, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

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#İzmit#Mezarlık#Köpek

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