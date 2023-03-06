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Mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü bulunmuştu! Katil zanlısı üvey ablasının sevgilisi çıktı

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#Konya#Ereğli#Cinayet
Mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü bulunmuştu Katil zanlısı üvey ablasının sevgilisi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 11:09

Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü bulunan cesedin, Afganistan uyruklu Ahmad Jawed Uzbek'e (14) ait olduğu ortaya çıktı. Uzbek'in ise üvey ablası Şikibe’nin sevgilisi Murad Ozbek tarafından dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Murad Ozbek ve Şikibe Uzbek tutuklandı.

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Olay, geçen pazar günü Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Kime ait olduğu belli olmayan ceset, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinde, vücudun bir bölümü tanınmaz halde olan cesedin bir erkek çocuğa ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede kayıp çocuklar üzerinde yoğunlaştı. Afganistan uyruklu celep Murad Ozbek’in yanında çalışan Ahmad Jawed Uzbek’in kayıp olduğu bilgisine ulaşan ekipler, Ozbek’in evine gitti. Uzbek’in, Murad Ozbek ile birlikte yaşadığı Şikibe Uzbek’in üvey kardeşi olduğunu öğrendi. Şikibe Uzbek’in hareketlerinden şüphelenen ekipler, çiftin ifadesine başvurdu.

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DÖVEREK ÖLDÜRÜP, MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

JASAT ekiplerince ifadeleri alınan Şikibe Uzbek ile birlikte yaşadığı Murad Ozbek, cinayeti itiraf etti. Murad Ozbek’in ifadesinde, Ahmed Jawed Uzbek’i üvey ablası Şikibe Uzbek ile aralarındaki ilişkiden şüphelenerek, geçen 4 Şubat günü sopayla dövmeye başladığı, Ahmed Jawed Uzbek’in aldığı darbeler sonucu ölmesiyle Selvili Mahallesi Mezarlığı’na aceleyle gömdüğünü söylediği öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad Ozbek ve birlikte yaşadığı Şikibe Uzbek tutuklandı. 

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#Konya#Ereğli#Cinayet

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