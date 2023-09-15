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Mezarlıkta bebek bulundu: Anne ve babası gözaltına alındı

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#İzmir#Narlıdere#Mezarlık
Mezarlıkta bebek bulundu: Anne ve babası gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:32

İzmir'in Narlıdere ilçesinde gece saatlerinde bebek ağlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Mezarlıkta bir günlük bebek bulundu. Tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne ve babası tespit edilip, gözaltına alındı.

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İzmir'in Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda dün saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesi geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı kontrolde bir günlük erkek bebek bulundu.

Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, aynı gün doğan bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, bebeğin annesinin Y.D., babasının ise Ş.T., olduğunu belirledi. Evlilik dışı dünyaya geldiği belirtilen bebeğin anne ve babası bugün gözaltına alındı. Y.D. ve Ş.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Narlıdere#Mezarlık

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