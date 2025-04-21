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Mezarlık yakınında sevgilisiyle birlikte bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

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#Bıçaklama#Adana#Mehmet Ayaz
Mezarlık yakınında sevgilisiyle birlikte bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 08:51

Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi.

Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Bıçaklama#Adana#Mehmet Ayaz

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