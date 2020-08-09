Mezar anıtını çöplük yaptılar

Antalya’nın Kaş ilçesinin altında Likya medeniyetinin önemli liman şehri olan Antiphellos Antik Kenti bulunuyor. Likya medeniyetine özgü kaya mezarları ilçenin pek çok yerinde farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de normal günlerde otopark olarak kullanılan, cuma günleri semt pazarının kurulduğu alanda bulunuyor. 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası çerçevesinde tescillenen tarihi eser şimdi hurdalığa dönmüş durumda. Kaş’taki kaya mezarlarının korunmasından Demre Müze Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi sorumlu. Demre Müzesi yetkilileri Kaş Belediyesi’ne defalarca yazdıklarını ancak belediyenin bir türlü koruma önlemlerini almadığını öne sürüyor. Yetkililer 2863 sayılı Yasa gereği Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda eserin gerekli konservasyon yapıldıktan sonra Demre Müzesi bahçesinde koruma altına alınacağı belirtildi.

HÜRRİYET SORUNCA ETRAFI TEMİZLENDİ

Kaya mezarının kötü durumdaki görüntüsünü sorduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı, durumu Demre Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Dün öğle saatlerinde Müze müdürlüğü arkeologlarının denetiminde Kaş Belediyesi ekiplerine eserin etrafı temizlettirildi ve tabela söktürüldü. Eserin genel onarım ve koruması için Koruma Kurulu kararı beklenecek.