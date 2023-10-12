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Meydan savaşı gibi kavga: İki grup sopalarla birbirine girdi

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#Bursa#Kavga#Bursa Haberleri
Meydan savaşı gibi kavga: İki grup sopalarla birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 14:26

Bursa'da 2 grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 7 Ekim'de akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Meydan savaşı gibi kavga: İki grup sopalarla birbirine girdi

Taraflar birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbarla sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Meydan savaşı gibi kavga: İki grup sopalarla birbirine girdi

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; ara sokaktaki kavgada tarafların birbirlerine yumruk, tekme ve sopalarla saldırdığı görüldü. Park halindeki hafif ticari araçtaki bir kişinin de yumruklandığı anlar, görüntülere yansıdı.

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Meydan savaşı gibi kavga: İki grup sopalarla birbirine girdi

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#Bursa#Kavga#Bursa Haberleri

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