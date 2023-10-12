Meydan savaşı gibi kavga: İki grup sopalarla birbirine girdi

Haberin Devamı

Olay, 7 Ekim'de akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbarla sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; ara sokaktaki kavgada tarafların birbirlerine yumruk, tekme ve sopalarla saldırdığı görüldü. Park halindeki hafif ticari araçtaki bir kişinin de yumruklandığı anlar, görüntülere yansıdı.

Haberin Devamı