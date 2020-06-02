Mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına süt dağıtıldı

1 Haziran günü, sütün önemini göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından Dünya Süt Günü olarak kabul edildi. Dünya Süt Günü'nün dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyleyen Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, "Dünya Süt Günü aracılığıyla, sütün insan sağlığına olan katkısının yanı sıra, süt üretimi ve üreticilerin de desteklenmesinin önemine dikkat çekilmektedir" dedi. Bu yıl Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilde mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklarına çalışma alanlarında süt dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydeden Bulut, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için kalsiyum deposu olan sütün ve süt ürünlerinin günde iki porsiyon alınması gerektiğini vurguladı. Bulut, "Bizler bu etkinlikte, sağlıklı gelecek nesiller için süt tüketiminin teşvik edilmesi ve son zamanlarda yaşadığımız Covid-19 salgın döneminde üretime ara vermeden devam eden üreticilerimizin ve tarım çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sofrasına en güvenli sütün gelmesi için bizler de çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.