Mevsimlik işçilere koronavirüse karşı tarlada sağlık taraması

Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasadına başlanan kuru soğan tarlalarındaki tarım işçilerini ziyaret etti. Özel koruyucu kıyafet giyen ekipler, işçilerin ateşlerini ölçerken, çalışma sırasında uymaları gereken kuralları da anlattı. Ekiplerin, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taramalarının devam edeceği belirtildi.