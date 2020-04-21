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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Mevsimlik işçilere koronavirüse karşı tarlada sağlık taraması

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Mevsimlik işçilere koronavirüse karşı tarlada sağlık taraması
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen mevsimlik işçiler, koronavirüs salgınına karşı sağlık taramasından geçirildi.

Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede hasadına başlanan kuru soğan tarlalarındaki tarım işçilerini ziyaret etti. Özel koruyucu kıyafet giyen ekipler, işçilerin ateşlerini ölçerken, çalışma sırasında uymaları gereken kuralları da anlattı. Ekiplerin, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taramalarının devam edeceği belirtildi.

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