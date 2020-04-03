TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) A-400 M tipi en büyük askeri nakliye uçağı “Koca Yusuf”, İspanya ve İtalya’ya koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’nın dikimevi ve fabrikalarında üretilmiş değişik tür maske, sağlık tulumu ve dezenfektanları götürüp teslim ettikten sonra Ankara’ya geri döndü.

Yardım malzemeleri İspanya’ya götürülüp teslim edildikten sonra “Koca Yusuf”un ikinci durağı Avrupa’da en fazla ölümün görüldüğü İtalya oldu. Koronavirüsle mücadelede yeterli desteği alamadıkları için Avrupa Birliği’ni (AB) eleştiren İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Türkiye’nin bu zor günlerde yaptığı yardıma önem verdiğini göstermek için Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ile Genelkurmay Başkanı’nı Türk askeri uçağını karşılamak için havaalanına gönderdi.

ERDOĞAN’IN MESAJI İLETİLDİ

Türk askeri heyeti karşılamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dayanışma ruhunu öne çıkaran ve önemini vurgulayan İtalya Başbakanı Conte’ye hitaben yazdığı mektubu, yardım malzemesini bizzat karşılayan Dışişleri Bakanı Di Maio’ya verdi. Yardımı teslim aldıktan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak teşekkür eden Di Maio, “Mevlüt, İtalyan’ın kalbi Türkiye’yi unutmaz” diye konuştu.



Koca Yusuf’un korona ile mücadele görev seferi 13 saat sürdü

ÇOK KRİTİK YARDIM

Karşılama töreninde hazır bulunan Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Esenli de, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönderilen bu çok kritik sağlık yardımının İtalya’ya ulaşması Milli Savunma Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın ve ilgili birimlerimizin birlikte çalışması sonucu oldu. Bu, ülkemizin bu zor zamanlarda, daha zor durumda olan ülkelere nasıl yardım yapabildiğinin en somut göstergesi. Karşılamada hazır bulunan Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Türkiye’nin yaptığı bu yardımın kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza en içten, en kalbi selamlarını bir kez daha iletmemizi istediler” dedi.



