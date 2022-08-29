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Metropolis'te ilk kez toplu halde amfora ve su testileri bulundu

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#İzmir#Torbalı#Metropolis Antik Kenti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 11:11

İzmir'in Torbalı ilçesinde Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında açılan kuyuda 1800 yıllık 150 amfora ve su testisi bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis'te ilk kez toplu halde amfora ile su testileri bulunduğunu söyledi.

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Torbalı'nın Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen Metropolis Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen kazılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle sürüyor.

1990'dan bu yana kazı çalışmaları yapılan antik kent ve çevresinde, Geç Neolitik-Erken Kalkolitik dönemde görülen ilk yerleşim izleri; Arkaik ve Klasik Çağ, Helenistik Dönem, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar aralıksız görülüyor. Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yılki kazılar, şehrin en önemli yapılarından Helenistik Tiyatro ile Roma Hamamı'nın çevresinde yürütülüyor.

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İşte ilk kez toplu halde bulunan amfora ve su testileri...İşte ilk kez toplu halde bulunan amfora ve su testileri...Haberin Tüm Görselleri

Kazı çalışmalarında, ilk kez Metropolis'te toplu halde amfora ve su testileri bulundu. Bulunan 1800 yıllık toplam 150 amfora ve su testisinin çoğunun parçalanmış olduğu belirtildi. Parçalanmış amfora ve testilerin onarımı için çalışma başlatıldı. Onarımın ardından eserlerin müzeye teslim edileceği kaydedildi.

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Metropoliste ilk kez toplu halde amfora ve su testileri bulundu

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren, Metropolis Antik Kenti'nde kazı başkanlığını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, "Metropolis'teki kazı çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Metropolis'in Helenistik ve Roma dönemi yerleşimi üzerine çalışıyoruz. Bu yıl daha önceki senelerde bulunmuş Roma Hamamı'nın su kuyusunu temizledik. Yaklaşık 12 metre derinliğinde ve ince bir işçiliğe sahip yapı. Bizim çok sevindiren bir şey oldu. Özellikle kuyunun son 2 metresinde aynı döneme ait çok sayıda parçalar halinde amfora ve su testisi bulduk" diye konuştu.

Metropoliste ilk kez toplu halde amfora ve su testileri bulundu

'METROPOLİS'TE İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI'

Antik kentlerde su kuyuları önemli buluntu alanları arasında olduğuna dikkat çeken Aybek, "Benzerleri Efes gibi çevre kentlerde de mevcut ancak Metropolis'te ilk kez böyle toplu amfora buluntusu ortaya çıkarıldı. Muhtemelen bunlar kuyudan su çıkarırken kırılan, kuyunun içine düşüp balçıkta kalan eserler. Bulunan amforalar uzman ekip tarafından restore ediliyor. Restorasyon tamamlandıktan sonra amforalar, sergilenmek üzere İzmir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edilecek" dedi.

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Metropoliste ilk kez toplu halde amfora ve su testileri bulundu

Koruma onarım uzmanı Taner Özgür de bulunan amfora parçalarını yapboz gibi tek tek bir araya getirdiklerini belirtti. Titiz çalışma yürüttüklerini belirten Özgür, aynı döneme ait buluntuların önemine de dikkat çekti. 

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#İzmir#Torbalı#Metropolis Antik Kenti

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