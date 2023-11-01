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Metroda ortalık fena karıştı! O anlar kamerada

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#İstanbul#Şişli#Metro
Metroda ortalık fena karıştı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 10:28

İstanbul'da metroda yolculuk yapan iki kişi arasında kavga çıktı. Yüzüne tükürdüğü iddiasıyla çıkan kavga yolcuların araya girmesiyle son buldu.

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Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane 4. Levent metro durağında meydana geldi. İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, bir şahıs diğerinin yüzüne tükürdü. Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Metroda ortalık fena karıştı O anlar kamerada

Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü. Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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#İstanbul#Şişli#Metro

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