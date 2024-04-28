Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını anlattı

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Başakşehir’de dün sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Zeynep Bilici isimli genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kaldı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden mastürbasyon yapan şahsı fark eden genç kız, korku içerisinde o anları görüntüledi. Yaşananlar sonrasında elindeki görüntüyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olan genç kız, yaşadığı dehşet anlarını İHA’ya anlattı.

“GÖZÜMÜ HER KAPATTIĞIMDA O SAHNE GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR”

Zeynep Bilici, “Ben sabah saat 10.00 sıralarında metroya bindim. Ben bindiğimde o şahısta metrodaydı. Oturdum, bir süre beni süzmeye başladı ve ben bakışlarından rahatsız oldum. Üzerimde de uzun bir kıyafet vardı. Ben durumu fark ettiğimde o beni rahatsız etmeye devam etti. Üzerimi düzelttim ben, sol yanımda iki hanımefendi ve sağ yanımda başka bir hanımefendi de vardı. Ben hareketleri fark ettim ama emin olamadım. Bu nedenle kamera kaydını açtım. Şahıs kaçtı, ben Başakşehir Karakolu'na şikâyette bulundum. Bunun bir cinsiyetle alakası yok, insan olmakla alakası var. Ben kendisinden davacı oldum. Bu sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Kamera kayıtları şu anda inceleniyor. Umarım bulunur. Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor” ifadelerini kullandı.

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Polis ekipleri metro kameralarını tek tek inceleyerek, şahsı tespit etmeye çalışıyor.