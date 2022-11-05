Metrobüs durağında öldürülmüştü! Neriman Sakallı'ya acı veda... Tabutunu kadınlar taşıdı

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Olay, 3 Kasım’da İstanbul Beylükdüzü metrobüs durağında meydana geldi. Sadrettin Özdemir, Neriman Sakallı ile tartışmaya başladı. Sakallı kaçmaya çalıştı. Ancak peşinden koşan Özdemir, yakaladığı Sakallı'yı silahla vurdu.

Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sadrettin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN'

Yapılan otopsinin ardından Neriman Sakallı’nın naaşı Tunceli’ye getirildi. Karayolu ile Çemişgezek ilçesine götürülen Sakallı’nın cansız bedeni Kırklar Cemevi'ne götürüldü. Burada kadın arkadaşları, köylüleri ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında defnedildi.

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Cenaze töreninde Sakalli'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. İlçeye köy ve dışarıdan gelen kadınlar tepki göstererek, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı.