Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Metrobüs durağında öldürülmüştü! Neriman Sakallı'ya acı veda... Tabutunu kadınlar taşıdı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Kadın Cinayeti#Neriman Sakallı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 12:51

İstanbul’da Beylikdüzü metrobüs durağında 2 gün önce Sadrettin Özdemir tarafından silahla vurularak öldürülen Neriman Sakallı’nın (37) cansız bedeni, memleketi Tunceli’de kadınlar tarafından omuzda taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Olay, 3 Kasım’da İstanbul Beylükdüzü metrobüs durağında meydana geldi. Sadrettin Özdemir, Neriman Sakallı ile tartışmaya başladı. Sakallı kaçmaya çalıştı. Ancak peşinden koşan Özdemir, yakaladığı Sakallı'yı silahla vurdu.

Saldırgan aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sadrettin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Neriman Sakallı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Metrobüs durağında öldürülmüştü Neriman Sakallıya acı veda... Tabutunu kadınlar taşıdı

İlgili Haber

Metrobüs durağında vahşet Neriman Sakallıyı öldürüp intihar ettiMetrobüs durağında vahşet! Neriman Sakallı'yı öldürüp intihar ettiHaberi görüntüle

'KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN'

Yapılan otopsinin ardından Neriman Sakallı’nın naaşı Tunceli’ye getirildi. Karayolu ile Çemişgezek ilçesine götürülen Sakallı’nın cansız bedeni Kırklar Cemevi'ne götürüldü. Burada kadın arkadaşları, köylüleri ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında defnedildi.

Metrobüs durağında öldürülmüştü Neriman Sakallıya acı veda... Tabutunu kadınlar taşıdı

Haberin Devamı

Cenaze töreninde Sakalli'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. İlçeye köy ve dışarıdan gelen kadınlar tepki göstererek, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Kadın Cinayeti#Neriman Sakallı

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos