Metrobüs arızalandı, üst geçitlerde izdiham yaşandı

Oğuzhan UYSAL- Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 09:06
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.
İstanbul'da en fazla yolcu trafiğine sahip metrobüs duraklarından biri olan Altunizade'de arızalanan araç nedeniyle izdiham oluştu. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.