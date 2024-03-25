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Metrobüs arızalandı, üst geçitlerde izdiham yaşandı

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#İstanbul#Üsküdar#Altunizade
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 09:06

Üsküdar Altunizade’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

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İstanbul'da en fazla yolcu trafiğine sahip metrobüs duraklarından biri olan Altunizade'de arızalanan araç nedeniyle izdiham oluştu. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.

Metrobüs arızalandı, üst geçitlerde izdiham yaşandı

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#İstanbul#Üsküdar#Altunizade

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