Metrobüs arızalandı, üst geçitlerde izdiham yaşandı

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İstanbul'da en fazla yolcu trafiğine sahip metrobüs duraklarından biri olan Altunizade'de arızalanan araç nedeniyle izdiham oluştu. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.