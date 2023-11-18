Metin Uca'ya veda... Son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

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ÃœnlÃ¼ televizyon programcÄ±sÄ± ve sunucu Metin Uca, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Kocaeli'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde geÃ§irdiÄŸi kazanÄ±n ardÄ±ndan Kartal LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

YoÄŸun bakÄ±mda tedavisi sÃ¼ren Uca'nÄ±n dÃ¼n 01.30 sÄ±ralarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

METÄ°N UCA'YA VEDA

Metin Uca iÃ§in Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda veda tÃ¶reni dÃ¼zenleniyor.Â TÃ¶renin sunuculuÄŸunu Sunay AkÄ±n Ã¼stleniyor.Â

METÄ°N UCA KÄ°MDÄ°R?

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Sunucu, yazar, seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± Metin Uca, 13 KasÄ±m 1961â€™de doÄŸdu. BabasÄ± Hakkarili annesi Bilecikli olan; kimya mÃ¼hendisliÄŸi, jeoloji mÃ¼hendisliÄŸi ve tiyatro eÄŸitimleri alan Uca, 1987 yÄ±lÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± Anadolu AjansÄ± sÄ±navÄ±yla muhabirliÄŸe baÅŸladÄ±. 1989 yÄ±lÄ±nda TRT'ye geÃ§en Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, atv, Star TV gibi kuruluÅŸlarda muhabirlik, programcÄ±lÄ±k yaptÄ±.

1999 yÄ±lÄ±ndan sonra "GÃ¼naydÄ±n TÃ¼rkiye" adlÄ± sabah haberleri programÄ± ve 2002 yÄ±lÄ±nda Star TV'de yayÄ±mlanmaya baÅŸlayan "Passaparola" adlÄ± yarÄ±ÅŸmayla tanÄ±ndÄ±. Tek kiÅŸilik gÃ¶sterilere de Ã§Ä±kan ve seslendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan sanatÃ§Ä±, 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana bir kitap Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. 2010-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Star TV'de yayÄ±nlanan Passaparola adlÄ± programÄ±n sunuculuÄŸunu yapmÄ±ÅŸtÄ±r.