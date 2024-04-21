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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... İstanbul için yağış uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağış
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... İstanbul için yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 09:41

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre, bugün yurdun doğusunda kuvvetli yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Yeni haftayla birlikte ise tüm yurtta sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yarın ve salı günü ise Marmara Bölgesi'nde yağışın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de aralıklı yağış beklenirken Salı günü yağmurun Marmara Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise artması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu... İstanbul için yağış uyarısı

Yurt genelinde 5 gün için beklenen hava durumunu gösteren harita...

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yağış

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