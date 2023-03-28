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Meteorolojiden Marmara uyarısı

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#Marmara Bölgesi#Marmara Bölgesi Hava Durumu#İstanbul Hava Durumu
Meteorolojiden Marmara uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

Marmara Bölgesi, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için ‘fırtına’, ‘karla karışık yağmur’ ve ‘zirai don’ uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; bugün özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (yer yer 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

5-10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yağışların; bugün İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bölgede yarından itibaren hafif, güneydoğusu kısmında (Sakarya ve Yalova) ise kuvvetli zirai don olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, tarımsal faaliyetle ile uğraşanlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

KARLA KAPLI GÜNLER AZALIYOR

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye’de son dönemlerde kar yağışında azalma olduğunu söyledi. Türkiye’de son 50 yılda karla kaplı gün sayısının ortalama 28.4 gün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tecer, “İki sene önce karla kaplı gün sayısı aşağı yukarı 9 gün idi. Geçen yıl biraz artış oldu ancak bu yıl bugüne kadar karla kaplı gün sayısı 2 - 2.5 güne düştü” diye konuştu. 

 

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