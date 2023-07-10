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Meteoroloji'den Marmara için ’yüksek sıcaklık’ uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

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#Marmara Bölgesi#İstanbul Hava Durumu#Marmara Hava Durumu
Meteorolojiden Marmara için ’yüksek sıcaklık’ uyarısı Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 20:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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#Marmara Bölgesi#İstanbul Hava Durumu#Marmara Hava Durumu

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