28 kente kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji bölge bölge sıraladı

Haberin Devamı

Yapılan en son değerlendirmelere göre ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Haberin Devamı

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR



Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 28 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

Turuncu kodla uyarılan iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Tekirdağ, Çanakkale,Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla.

Sarı kodla uyarılan iller: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Afyonkarahisar, Bilecik,Kütahya, Manisa,Uşak,Bolu, Denizli,Isparta,Burdur,Antalya.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Haberin Devamı

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Pazartesi için beklenen hava durumunu gösteren harita...