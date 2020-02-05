Meteoroloji'den kar uyarısı! İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak? 6 Şubat hava durumu tahminleri
Yılın ilk karı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yaptığı son dakika uyarıların ardından kentte yaşayan vatandaşların hava durumu tahminlerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Uyarılarla beraber İstanbul'da kar için resmi kurumlar önemlerini arttırdı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi için yarın fırtına beklenirken Edirne'ya kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte, 6 Şubat il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için 6 Şubat Perşembe Türkiye geneli hava durumu raporu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum'un güney kesimleri, Muş, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, yarın İç Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor..
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinde Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimleri ile yarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL 4°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yarın zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmurlu
DENİZLİ 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 9°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, yarın Isparta, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimleri ile yarın il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir Konya ve Karaman çevreleri, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 5°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 4°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 7°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 9°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 4°C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BAYBURT 2°C, 6°C
Çok bulutlu
SAMSUN 15°C, 18°C
Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
TOKAT 11°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON 17°C, 24°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum'un güney çevreleri, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ERZURUM -1°C, 3°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif kar yağışlı
MALATYA 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT -1°C, 12°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Çok bulutlu
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