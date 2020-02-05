Meteoroloji'den kar uyarısı! İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak? 6 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için 6 Şubat Perşembe Türkiye geneli hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum'un güney kesimleri, Muş, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, yarın İç Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor..

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Denizli, Muğla Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevkiinde, yarın Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinde Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimleri ile yarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yarın zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların bu akşam saatlerinde Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, yarın Isparta, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimleri ile yarın il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçeleri ile bu akşam saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir Konya ve Karaman çevreleri, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yarın öğle saatlerinden sonra yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 4°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 4°C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, yarın zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT 2°C, 6°C

Çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

TOKAT 11°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 17°C, 24°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum'un güney çevreleri, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM -1°C, 3°C

Çok bulutlu bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif kar yağışlı

MALATYA 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 7°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT -1°C, 12°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Çok bulutlu