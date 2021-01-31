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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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