Meteoroloji hava durumu tahmini... Orhan Şen il il uyardı: Sağanak, fırtına, dolu yağışı...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıkcalığı , batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAĞANAK, FIRTINA, DOLU YAĞIŞI..



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün pazartesi İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur var. Öğlenden itibaren Afyon, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat, Tokat çevrelerinde gökgürültülü sağanak yerel dolu yağışı yıldırım su baskını ve taşkın yapabilir.

Batıda sıcaklık 1-2 derece azalacak. Doğuda 3-5 derece artacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm yurtta artacak. Hafta sonu Ege ve Marmara'da yaz değerlerinde. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 21, İzmir 28, Antalya yağmurlu 27, Ankara kuvvetli yağmur 19 C.

Haberin Devamı

12 İLE SARI KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı verilen iller şu şekilde:

Ankara, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR