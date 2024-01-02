Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı: Sıcaklıklar düşecek! Prof. Dr. Orhan Şen'den Marmara ve İstanbul için kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:

Kırklareli, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Giresun, Sivas, Nevşehir.

Meteoroloji'nin haftalık raporunda Batı'dan gelen yağışlı hava dalgası Doğu'ya doğru hareket edecek. Cuma ve Cumartesi günleri ise yurt genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Önümüzdeki hafta da sıcaklıkların 1 ila 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

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MARMARA VE İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, Marmara ve İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Bugün salı, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağmur, gece Doğu Anadolu'da kar var. Sıcaklık ortalamanın üstünde devam ediyor.

Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye ile Hatay'ın kıyısında yer yer kuvvetli olabilir.

10-11 Ocak tarihlerinde Marmara bölgesi ve İstanbul'da beklenen soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Olasılık %65. Hergün bu olasılığı revize edeceğim.

İstanbul öğlen saatlerinden itibaren yağmurlu sıcaklık 15 hafta sonuna kadar 1-2 derece daha yükselir.

10-11 Ocak tarihlerinde Marmara bölgesi ve İstanbulda beklenen soğuk hava ve Kar yağışı olasılığı devam ediyor. Olasılık %65. hergün bu olasılığı revize edeceğim.



Bugün Salı İstanbul öğlen saatlerinden itibaren yağmurlu sıcaklık 15 hafta sonuna kadar 1-2 derece daha yükselir. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) January 2, 2024

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SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki hafta hava durumu tahmini ise şöyle:

Hava sıcaklığının, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir.

Yağışın, Marmara Bölgesi’nin batısı, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde , Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.