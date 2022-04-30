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Metaverse’te Ata’yı ziyaret

#Metaverse#Anıtkabir#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Metaverse’te Ata’yı ziyaret

Çoğu daha önce Anıtkabir’i hiç ziyaret etmemiş köy okulu öğrencileri, Metaverse aleminde Ata’nın huzuruna çıktı.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Birimi’nin ziyaret ettiği Kumkale Ortaokulu’nda öğrenciler arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle Anıtkabir’i gezdi.

Metaverse’te Ata’yı ziyaret
Köy okulu öğrencileri, dijital de olsa Anıtkabir’i ilk kez gezme şansı buldu.

VR’LA 360 DERECE

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü  ve Sosyal Sorumluluk Birimi Başkanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın geziyi şöyle anlattı: “Öğrenciler 10’lu gruplara ayrıldı. Cardboard VR gözlüklerin içine yerleştirdiğimiz telefonlarda 360 derece Anıtkabir görüntülerini açtık. Bu sayede iki buçuk dakika boyunca Anıtkabir’i sanal gezme fırsatı yakaladılar.

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Metaverse’te Ata’yı ziyaret

Gözlüğü takıp yolculuğa başladıklarında her birinin yüzünde mutluluk ve heyecan vardı. Aslanlı Yol’u görünce bir çocuk mutluluktan çığlık attı. Tepkileri görülmeye değerdi. Defalarca izlemek isteyenler oldu.”      

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#Metaverse#Anıtkabir#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

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