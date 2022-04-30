Metaverse’te Ata’yı ziyaret

Haberin Devamı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Birimi’nin ziyaret ettiği Kumkale Ortaokulu’nda öğrenciler arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle Anıtkabir’i gezdi.

Köy okulu öğrencileri, dijital de olsa Anıtkabir’i ilk kez gezme şansı buldu.

VR’LA 360 DERECE

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Sosyal Sorumluluk Birimi Başkanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın geziyi şöyle anlattı: “Öğrenciler 10’lu gruplara ayrıldı. Cardboard VR gözlüklerin içine yerleştirdiğimiz telefonlarda 360 derece Anıtkabir görüntülerini açtık. Bu sayede iki buçuk dakika boyunca Anıtkabir’i sanal gezme fırsatı yakaladılar.

Haberin Devamı

Gözlüğü takıp yolculuğa başladıklarında her birinin yüzünde mutluluk ve heyecan vardı. Aslanlı Yol’u görünce bir çocuk mutluluktan çığlık attı. Tepkileri görülmeye değerdi. Defalarca izlemek isteyenler oldu.”