Metal sac güvenlik için

Kadıköy'ün sembollerinden Rexx Sineması’nın arsa sahibi Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati, binanın henüz yıkımına henüz başlanmadığını ancak önümüzdeki aylarda yeni bir kültür merkezi için çalışma yapılacağını söyledi. 59 yıllık Rexx Sineması’nın önüne inşaat saclarının yerleştirilmiş, sinemaseverler binanın yıkılmaması için sosyal medyadan duygusal paylaşımlar yapmıştı. Bina sahibi Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, şunları söyledi:

DUYGUSAL YAKLAŞMAMALI

“Burası mimari açıdan son derece çirkin bir bina. İnsanlar duygusal davranıyorlar ama sağlam bir bina da değil. Biz eski işletmeci Viron Anas’a zaman zaman bizi kira konusunda son derece zor duruma sokmasına rağmen hiçbir baskı yapmadık. O pandemi döneminde kendi kendine kira sözleşmesini feshetti. Binanın yıkılması için görüştüğümüz firmalar var. Ancak henüz tam anlaşmayı sağlayamadık. Bina sahibinin daha önce yaptığı bir anlaşma yüzünden Mart ayından bu yana boş binaya her ay 7 bin TL elektrik faturası geliyordu. Bu sebeple binanın elektrik aksamını komple kapattık. Binanın güvenliği için bir güvenlik şirketiyle anlaşmıştık. Aylık 25 bin TL’ye 3 vardiyalı bir sistemle binayı koruyorlardı. Ancak elektriği kapatmak zorunda kalınca güvenlik görevlilerini mağdur etmemek için onlara sadece sabah gelmelerini söyledik. Geceleri de hırsızlar tinerciler girmesin diye binayı metal saclarla kapattık. Ancak zabıta bunu yıkım başlıyor olarak algılamış, yanlış yönlendirme yapmış.”

MÜLK SAHİBİ İLE TEMASTAYIZ

Kadıköy Belediye Başkanı Serdil Dara Odabaşı da Twitter’dan “Rexx Sineması hepimiz için çok kıymetli. Mülk sahibi vakıf ile temastayız. Elbette vakıf, yatırımcılarla da görüşüyor. Şimdilik şunu söyleyebilirim ki Rexx Sineması’nda şu anda bir yıkım yok. Mülk sahibi vakıf koruma amaçlı cephesini kapattı” açıklamasında bulundu.