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Meslektaşının doldur- boşalt yaptığı sırada vurulan polis yaşamını yitirdi

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#İstanbul#Fatih#Polis
Meslektaşının doldur- boşalt yaptığı sırada vurulan polis yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 16:11

İstanbul Fatih’te Çevik Kuvvet aracı içerisinde meslektaşının tabancayı doldur- boşalt yaptığı sırada vurulan polis Kenan Baş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İskenderpaşa Mahallesi, Aksaray Metro İstasyonu önünde çevik kuvvet aracı içerisinde polis memuru S.Ö., yanında bulunan D.B. isimli arkadaşının ruhsatlı tabancısını kontrol amaçlı doldur-boşalt yaptığı sırada yanındaki diğer meslektaşı Kenan Baş’ı yanlışlıkla kafasından vurmuştu.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Kenan Baş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis Kenan Baş’ın cenazesinin Küçükçekmece Gasilhanesinde gerçekleştirilecek uğurlama törenin ardından memleketi Samsun’a gönderileceği öğrenildi.

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#İstanbul#Fatih#Polis

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