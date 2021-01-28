Mesleği bıraktıran şiddet

Parmaklarını kullanamayan Ceylan Gündüz, hemşirelik yapmayı bırakarak Adana’ya ailesinin yanına döndü.

Nazir Ilgın, 6 Haziran 2020’de darp ettiği eski sevgilisi Ceylan Gündüz şikâyetçi olunca gözaltına alınmış, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. İki gün sonra Ceylan Gündüz’ü darp edip, bıçakla el ve boynundan yarayan Nazir Ilgın bu kez tutuklanmıştı.

NASIL SERBEST KALIR

Ilgın, ilk kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, “Nasıl olur, nasıl serbest bırakılır?” diye tepki göstermişti