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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mesleği bıraktıran şiddet

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Mesleği bıraktıran şiddet
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İstanbul Beşiktaş’ta eski sevgilisi kadın kuaförü Nazir Ilgın’ın bıçakladığı 29 yaşındaki hemşire Ceylan Gündüz hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda bazı parmaklarında işlev kaybı ve yüzde sabit iz olduğu belirtildi.

Parmaklarını kullanamayan Ceylan Gündüz, hemşirelik yapmayı bırakarak Adana’ya ailesinin yanına döndü.

Nazir Ilgın, 6 Haziran 2020’de darp ettiği eski sevgilisi Ceylan Gündüz şikâyetçi olunca gözaltına alınmış, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. İki gün sonra Ceylan Gündüz’ü darp edip, bıçakla el ve boynundan yarayan Nazir Ilgın bu kez tutuklanmıştı.

Mesleği bıraktıran şiddet

NASIL SERBEST KALIR

Ilgın, ilk kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, “Nasıl olur, nasıl serbest bırakılır?” diye tepki göstermişti

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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