Mersin'de herkes Müslüme Yağal için seferber oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Gecenin mucizesi, Türkiyenin kahramanı OzolsGecenin mucizesi, Türkiye'nin kahramanı Ozols!#Robert Ozols
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
AK Partide gündem asgari ücret Yarın görüşülecekAK Parti'de gündem asgari ücret! Yarın görüşülecek#Asgari Ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğanı ağlatan belgeselCumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan belgesel#Çanakkale
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Bakan Pakdemirli az önce duyurdu... Kira, nakliye, analiz destek tutarları belirlendiBakan Pakdemirli az önce duyurdu... Kira, nakliye, analiz destek tutarları belirlendi! #Destek Ödemeleri
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Aşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTokta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izlediAşı karşıtı doktordan akılalmaz öneri... TikTok'ta tarif verdi... Yüz binlerce kişi izledi!#ABD
Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli miModern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?#Kadın Erkek İlişkileri
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Demet Şener aynı oteldeDemet Şener aynı otelde#Demet Şener
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de herkes Müslüme Yağal için seferber oldu

#Mersin#Kayıp#Müslüme Yağal
Mersinde herkes Müslüme Yağal için seferber oldu

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda henüz ize rastlanmadı.

Haberin Devamı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mersinde herkes Müslüme Yağal için seferber oldu

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyip çemberi daraltıyor. Dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken, çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek taranıyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Kayıp#Müslüme Yağal

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor Bu son batı ak turnası Omidin hikayesi...

14 yıldır tek başına yaşıyor! Bu son batı ak turnası Omid'in hikayesi...

#Küresel Isınma