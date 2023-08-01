Merve’nin hayali yarım kaldı

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ANTALYA Kepez’de önceki gün Merve Girişmek (25) ile sevgilisi Batuhan Canbak (23) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında getirdiği tabancayla Girişmek’in başına art arda 2 el ateş etti. Canbak, 300 metre ileride aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Girişmek ile Canbak hastaneye kaldırdı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti.

ANKARA’DAN GELİP ÖLDÜRMÜŞ

ANTALYA Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Girişmek ile Canbak’ın cenazeleri, otopsi sonrası dün yakınları tarafından alınıp Ankara’ya götürüldü. Girişmek’in Ankara’da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya’da başladığı belirtildi. Canbak’ın da önceki sabah kız arkadaşı ile görüşmek için Ankara’dan geldiği kaydedildi. İkili arasında sorunlar olduğu, yaşanan tartışmanın ardından olayın meydana geldiği belirtildi.

